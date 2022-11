Dragon Ball Super: ecco come apparrebbe Lord Beerus raffigurato nel periodo Edo

Nell'attesa del nuovo arco narrativo di Dragon Ball Super è possibile ammirare una particolarissima fan-art direttamente in arrivo da Taipei.

A realizzarla è un artista molto conosciuto su Twitter, tale Justin96636, speciallizato in riproposizioni di personaggi manga in stile tradizionale Giapponese. Infatti tanto tempo fa nel Paese del Sol Levante fioccava un nuova arte chiamata Ukiyo-e. Era un periodo di calma e di pace legato ad un ambiente fiorente per il mondo dell'arte. Nascevano nuove classi di commercianti e artigiani che cominciavano a scrivere letture e a illustrarle con le evocative Ukiyo-e. Inizialmente per tali libri si ispiravano a opere e racconti cinesi incentrati sulle tradizioni e sulla cultura.

Il tweet, presente in calce alla notizia, pubblica un simil Ukiyo-e legato al franchise di Dragon Ball Super e al centro del disegno vi è Beerus, il dio della distruzione. Quest'ultimo è un felino umanoide dalla corporatura esile, pelle viola, occhi gialli e importanti orecchie a punta simili alla razza felina Sphynx. L'artista di Taipei è stato incredibilmente capace nel caratterizzare l'opera come fosse un reperto storico dei primi del 1600. L'anatomia, la posa, lo sfondo, la tonalità di colore: tutto ciò aiuta lo spettatore a viaggiare nel tempo e a immaginare Beerus come protagonista di un poster Kabuki

A proposito, sapevate che nel 2024 debutterà a Tokyo il Kabuki ufficiale di Demon Slayer? Cosa ne pensate di questa nuova fan art di Dragon Ball Super?