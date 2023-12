Dragon Ball Super, l'arco di Granolah nell'anime? Farà esplodere i fan

Mentre Toei Animation continua a presentare nuovi progetti animati per l’universo ideato da Akira Toriyama, la community chiede a gran voce il ritorno dell’anime di Dragon Ball Super per vedere su schermo alcune delle sequenze più emozionanti dell’opera disegnata da Toyotaro, tra cui l’intenso arco narrativo di Granolah il Sopravvissuto.

Sebbene, infatti, Dragon Ball Super sia stato ampiamente criticato dai fan storici della serie, l’arco di Granolah ha alcune peculiarità che lo fanno spiccare rispetto alle altre saghe affrontate nel manga, con anche importanti riferimenti al passato. Per questo ci aspettiamo che, quando arriverà, l’adattamento animato dell’arco dell’ultimo ceruleano farà esplodere il web, per diversi motivi.

Il primo è la presenza di un antagonista originale, un cacciatore di taglie appartenente alla razza dei Ceruleani, estinti a causa di un’invasione Saiyan 40 anni prima del presente, e verso cui nutre una grande sete di vendetta. Guidato da questo sentimento, Granolah arriva a sacrificare anni della sua vita per raggiungere un livello di potenza straordinario, per eliminare gli ultimi Saiyan rimasti.

Presentato così Granolah sembra un personaggio deciso, chiaro, in realtà col trascorrere degli eventi e l’incontro con Goku e Vegeta, e le verità che verranno a galla nel corso della storia muterà, arrivando ad allearsi coi protagonisti per fronteggiare meglio la minaccia rappresentata dagli Heeters. Nonostante il male ricevuto, Granolah è un personaggio buono, e ciò lo rende molto diverso dagli altri villain tipici di Dragon Ball.

Il secondo motivo del probabile successo di questo arco si ritrova nell’attenzione data ai Saiyan nel flashback dedicato a Bardack, che ha ricevuto un retcon più o meno apprezzato dalla community, e ha involontariamente aiutato il figlio Goku 40 anni nel futuro. Sarà poi il momento di Vegeta, finalmente pronto a mostrare la controparte dell’Ultra Istinto dell’eterno rivale: l’interessante Ultra Ego appreso grazie agli allenamenti con Lord Beerus.

Infine, la chiusura dell’arco di Granolah, col ritorno di Freezer in una nuova, potentissima, forma sarà un altro momento che gli appassionati, molto probabilmente, elogeranno e creerà grandi aspettative per il futuro della serie, come ha già fatto per quanto riguarda il manga. Prima di salutarci, ecco un approfondimento sugli Angeli e il loro ruolo in Dragon Ball Super.