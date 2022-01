Dragon Ball Super: l'arco di Granolah sta per finire, ma prima ci sarà una 'sorpresa'

Il 2021 per Dragon Ball Super è stato un anno ricco d'azione e rivelazioni, con alcune scelte di Toyotaro e Akira Toriyama che hanno proiettato i lettori nel passato dei saiyan, facendo luce su aspetti prima d'ora sconosciuti. Questa avventura di Goku e Vegeta sul pianeta Cereal sta però per finire.

La saga del sopravvissuto cereleano è infatti in fase di conclusione, come rivelato durante la Jump Festa 2022. C'è ancora da far terminare lo scontro tra Gas e Granolah, che ha tenuto banco nel capitolo 79 di Dragon Ball Super e sarà protagonista anche nel prossimo capitolo in uscita a gennaio, l'80. Eppure bolle altro in pentola.

Il sito ufficiale di Dragon Ball Super ha deciso di aprire il 2022 con alcune informazioni sull'attuale saga e quella che arriverà in futuro. Partendo da quest'ultima, è stato rivelato che la prossima saga di Dragon Ball Super arriverà "presto". Per quanto riguarda l'attuale saga, invece, come già detto c'è bisogno di far finire lo scontro tra Granolah e Gas, ma all'orizzonte c'è anche un importante risvolto di eventi, un grande twist finale che concluderà in bellezza la saga secondo l'editor Victory Uchida.

Probabilmente in Dragon Ball Super vedremo la mossa di Elec Heeter, che sembra avere qualcos'altro in serbo. In ogni caso, nel giro di un paio di mesi potremo vedere l'abbandono del pianeta Cereal.