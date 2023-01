Dragon Ball Super: il nuovo arco del manga rischia di rovinare Trunks?

Goku e Vegeta sono sempre stati al centro di Dragon Ball Super. I due protagonisti stavolta sono stati messi da parte in favore di una coppia molto più giovane, formata dai loro figli. Finalmente, sono stati Goten e Trunks nel capitolo 88 del manga a fare da figure principali, dopo anni e anni di sparizione dai grandi palcoscenici.

Questa nuova saga è partita con Goten e Trunks super eroi, o almeno aspiranti tali. Così come fece Gohan, anche loro hanno ideato una loro versione di Great Saiyaman, con tanto di divisa e dispositivo di trasformazione. Ciò però ha creato comunque pareri contrastanti a causa del comportamento di Trunks che, ricordiamolo, qui è appena quattordicenne.

Questa saga rischia di rovinare Trunks? Ovviamente, in molti hanno l'idea di Trunks del Futuro, quello che nacque e visse per tutta la sua vita sotto il regime di terrore degli androidi e con una Terra quasi completamente distrutta e in rovina. Quel Trunks, che aveva dovuto sopportare la solitudine e soprattutto la morte di Gohan, suo amico più caro e maestro, ha per forza un'altra maturità. Il Trunks del presente, che si sta evolvendo adesso in Dragon Ball Super, invece ha potuto contare su un periodo di pace e crescere tranquillamente, per di più in compagnia di un Goten che ha praticamente la sua stessa età.

Trunks del futuro e Trunks del presente sono nettamente diversi, come sottolinea anche Toyotaro, e per questo non si può pensare che la versione giovane e attuale diventi come quella che debuttò durante la saga degli androidi. Il vecchio Trunks è più un eco di Vegeta, mentre l'attuale ragazzo può permettersi di vivere la vita con più spensieratezza e fare ciò che vuole, magari diventando molto più simile al Trunks visto durante Dragon Ball GT.

Sapete com'è nata questa storia su Trunks? Lo ha spiegato Toyotaro in una recente intervista.