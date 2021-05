Dragon Ball Super: l'arco di Molo funzionerebbe come film?

All'inizio c'era l'anime di Dragon Ball Super, seguito a stretto giro dal manga disegnato da Toyotaro e pubblicato su V-Jump. Con la conclusione della serie animata nel 2018, il manga ha presentato un arco narrativo inedito preparato da Toriyama e Toyotaro insieme, durato dal 2018 al 2020: la saga del Prigioniero della Pattuglia Galattica.

La conclusione della saga di Molo, l'antagonista principale, ha portato poi all'inizio della saga del sopravvissuto del pianeta Cereal. Ma non c'è stato nessun adattamento animato della prima saga all'orizzonte, bensì un nuovo film di Dragon Ball Super per il 2022. Il lungometraggio non sarà però adatto per trasporre la battaglia tra Goku e Molo.

La saga del Prigioniero della Pattuglia Galattica è, per iniziare, molto lunga. Stiamo parlando infatti di ben sei volumi, ovvero abbastanza materiale per 12 episodi di un anime da 20 minuti per puntata. Sarebbero quindi circa 240 minuti di contenuti, ovvero tre ore, un minutaggio fin troppo elevato per un film da mandare al cinema. Anche con una forte riduzione dei contenuti, il prodotto sforerebbe di gran lunga le due ore.

Inoltre, a livello di trama e organicità, la saga del Prigioniero della Pattuglia Galattica di Dragon Ball Super ha fin troppi personaggi coinvolti, molte battaglie e tanti luoghi in cui si tengono gli avvenimenti. Tutto l'opposto di ciò che dovrebbe essere presentato in un eventuale lungometraggio, che dovrebbe invece avere pochi personaggi e pochi luoghi in cui si tengono le scene di combattimento. Sarà quindi necessario il ritorno dell'anime di Dragon Ball Super per vedere in azione Molo e i suoi sgherri.