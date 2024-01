Dragon Ball Super, l'arco di Moro sarebbe il perfetto ed esplosivo ritorno dell'anime

Benché sembri non esserci futuro per l'anime di Dragon Ball Super, almeno nel breve termine, gli appassionati chiedono a gran voce che la serie faccia il suo ritorno. Dragon Ball Super è fermo dal 2018, dalla fine del Torneo del Potere, ma siamo sicuri che qualora in TOEI si decida di continuare, l'anime farebbe esplodere il fandom.

La vittoria dell'Universo 7 nel Torneo del Potere prosegue nel manga con l'arco del Prigioniero della Pattuglia Galattica. Questa saga è una delle più apprezzate, nonché delle più brutali e violente. Ma sono diverse le ragioni per cui l'adattamento del Moro Arc è così tanto atteso dall'anime di Dragon Ball Super.

Ambientato dopo lo scontro con Broly, l'arco del Prigioniero della Pattuglia Galattica rende Majin Bu nuovamente grande protagonista. Viene rivelato che quando Goku riuscì a sconfiggere Kid Bu, il sigillo che il Kai Supremo aveva posto su uno stregone temibile 10 milioni di anni prima andò in frantumi. Moro, prigioniero della Pattuglia Galattica di Jaco, riesce dunque a liberarsi e, sottraendo linfa vitale a Vegeta, anche a ringiovanirsi. Egoista e assetato di potere, questo villain inedito di Dragon Ball Super è tra i più accattivanti, anche per il suo particolare design simile a un caprone.

Oltre che presentare un nuovo antagonista, Dragon Ball Super – Moro Arc pone maggiore attenzione sui propri personaggi principali. Per abbattere questo nemico potentissimo, non arrivano nuove trasformazioni. Piuttosto, Goku e Vegeta si rendono conto che il controllo del ki e della forza spirituale sono altrettanto importanti rispetto alla forza fisica.

Vegeta si reca sul pianeta Yardrat, dove Goku apprese il teletrasporto. In quel luogo, affina il proprio Ki apprendendo una nuova tecnica, quella della fissione spirituale forzata. Anche Goku sfodera un nuovo asso nella manica, un avatar spirituale che sembra quasi un omaggio agli Stand di JoJo o al Susanoo degli Uchiha in Naruto. Queste motivazioni ci spingono a dire che il Moro Arc potrebbe rendere grandioso il ritorno dell'anime di Dragon Ball Super. Chissà che il 2024 di Dragon Ball non ci riserbi delle sorprese oltre il debutto di DB Daima.