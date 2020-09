Dragon Ball Super: quale arco narrativo possiamo aspettarci al termine della saga di Molo?

A seguito degli ultimi avvenimenti del manga sembra ormai lecito aspettarsi una conclusione imminente per l'attuale saga di Dragon Ball Super, ovvero l'arco narrativo del Prigioniero della Pattuglia Galattica. Ma alla luce dei straordinari livelli di potere presentati finora, quale futuro aspetta il manga di Akira Toriyama e Toyotaro?

Con l'introduzione ormai completa dell'Ultra Istinto Perfetto la sorte del fumetto è davanti a un enorme ostacolo. Goku appare ora come uno dei personaggi più forti del settimo universo e il sensei dovrà trovare un modo per dare al protagonista nuovi stimoli per non far collassare il franchise in una serie di problemi narrativi difficilmente salvabili.

Se già qualcuno ha iniziato a teorizzare una sorta di rivincita tra Goku e Beerus, anche solo per scoprire quanto il saiyan sia realmente diventato forte, non bisogna dimenticare come un indizio per le prossime saghe del manga ci siano state date durante l'arco del Torneo del Potere. Tra i dodici universi, infatti, ricordiamo come ce ne siano ancora 4 da scoprire (1, 5, 8 e 12), ovvero quelli dal mortal-level superiore a 7 che rendono il loro macrocosmo di gran lunga superiore a quello finora conosciuto. Non è da escludere, inoltre, che il primo universo, quello in assoluto più potente, venga trattato separatamente in una saga interamente dedicata. La decisione di separare questi 4 universi dal Torneo del Potere si è profilata come un'idea vincente per dare altre possibilità a Goku e Vegeta di fronteggiare nemici straordinariamente potenti. E chissà, inoltre, che proprio all'interno di queste differenti realtà non vi siano personaggi in grado di poter utilizzare l'Ultra Istinto allo stesso modo del protagonista.

