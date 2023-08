Dragon Ball Super: l'arco di Super Hero nel manga sta diventando un filler inutile?

La fine di Dragon Ball Super è ancora lontana, con tanti avvenimenti che Toyotaro ha da raccontare, vista l'espansione subita negli ultimi anni dal mondo di Akira Toriyama. E negli ultimi tempi la serie si è concentrata sull'adattamento del recente film, Dragon Ball Super: Super Hero, andato in scena in Giappone nell'estate del 2022.

Il film di Dragon Ball Super: Super Hero porta gli spettatori lontani da Goku e Vegeta. Oltre una breve fase dedicata ai due storici protagonisti, Toei Animation ha deciso di distogliere l'attenzione da loro per portarla sulla Terra, dove un'altra minaccia stava per emergere. La rinascita del Red Ribbon rischia di riportare in auge gli androidi, e Gamma 1 e Gamma 2 ne sono stati soltanto un assaggio. In serbo c'era Cell Max, una versione potenziata dell'androide che fu creato dal dottor Gelo. L'intervento di Piccolo e Gohan ha poi portato alla disfatta dell'esercito e alla distruzione del mostro.

Ma era davvero necessario ripetere tutto anche nel manga di Dragon Ball Super? Non è la prima volta che Toyotaro adatta uno dei film. Dopotutto, la serie è cominciata proprio con l'adattamento del film "La battaglia degli dei", che un decennio fa diede il via a questo nuovo corso. Tuttavia, il manga non si è mai concentrato sugli altri due film di questa serie, ovvero "La resurrezione di 'F'" e "Broly", che sono stati semplicemente riassunti in poche pagine o a malapena accennati. Pertanto, non è detto che adattare Dragon Ball Super: Super Hero fosse necessario. Ci si poteva infatti limitare al prequel di Goten e Trunks, ampliando il ruolo dei ragazzi e mostrando la loro crescita.

In questo modo, alternando i due prodotti, si poteva consentire alla storia di progredire più velocemente e non di rappresentare una sorta di filler già raccontato in un'altra maniera. Ciononostante, anche questa saga di Super Hero può avere i suoi buoni effetti sul manga, rappresentando un punto di svolta per riportare in battaglia dei protagonisti che sembravano ormai dimenticati. E voi cosa ne pensate di questa saga? Tra l'altro, il manga di Dragon Ball Super sta vendendo di meno, e la colpa potrebbe essere proprio del film Super Hero.