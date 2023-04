Dragon Ball Super: l'arco di Super Hero serve davvero al manga?

Nel 2022, dopo tanto tempo, è ripresa la saga d'animazione di Dragon Ball Super con un progetto completamente inedito. Dopo il film Broly del 2018, in Giappone è approdato Dragon Ball Super: Super Hero, ambientato diversi anni dopo e sulla Terra, con due protagonisti che erano stati esclusi dai grandi scontri di recente.

Gohan e Piccolo sono finalmente di nuovo protagonisti a scapito di Goku e Vegeta, messi in disparte momentaneamente. A livello animato, quindi, Dragon Ball è tornato. Invece a livello fumettistico non si è mai fermato grazie all'opera di Akira Toriyama e Toyotaro che hanno tenuto il manga, mese dopo mese, sempre in vita, con tanti scontri e personaggi. Conclusa la saga di Granolah, tuttavia, anche il manga si è concentrato sui nuovi androidi e sullo scontro con il neonato Red Ribbon.

Ma era davvero necessaria la saga di Dragon Ball Super: Super Hero nel manga? Ad esempio, il film di Broly è stato completamente messo da parte, senza alcun tipo di adattamento, e soltanto menzionato lievemente in un paio di vignette nella saga di Molo. Invece, stavolta, Toyotaro e Toriyama hanno deciso di realizzare un breve prequel con Goten e Trunks cresciuti e protagonisti e poi un adattamento totale della pellicola.

Considerato che il film si occupa di altri personaggi, la risposta è sì: con questa saga, anche nel manga diventerà un dovere utilizzare Gohan, Piccolo, Goten e Trunks, rendendoli canonici anche in questa timeline, con tutti i loro nuovi poteri. Lanciandoli anche tra le pagine di V-Jump, Toyotaro sarà più libero di utilizzare, nelle future saghe di Dragon Ball Super, anche il quartetto, così da aprire scenari inediti. Adesso si avvicina l'uscita di Dragon Ball Super 92, con un altro scontro in programma sempre dedicato alla saga del nuovo Red Ribbon.