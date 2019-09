Dragon Ball Super: arriva la cover di V-Jump per il nuovo capitolo con Moro in primo piano

La storia di Dragon Ball Super ha preso una brutta piega per i protagonisti, per il momento in balia dei desideri del malvagio Moro. Dopo le ultime vicissitudini, Goku, Vegeta e la Pattuglia Galattica sono stati costretti a ritirarsi per riorganizzarsi, ognuno a modo proprio e con obiettivi diversi. Cosa succederà in Dragon Ball Super 52?

Lo sapremo tra qualche giorno, più precisamente il 20 settembre alle ore 17:00. Infatti è lì che sarà pubblicato su MangaPlus il capitolo 52 di Dragon Ball Super, mentre in Giappone sarà disponibile sulla solita rivista V-Jump di casa Shueisha, che tra gli altri ospita anche Boruto: Naruto Next Generations.

Proprio la rivista V-Jump è arrivata all'attenzione dei fan, considerato che è stata appena rivelata la copertina del numero 11 dove vedremo il capitolo 52 di Dragon Ball Super. E proprio la serie di Toyotaro è in copertina, la quale ci mostra Goku, Vegeta e il malvagio Moro in primo, quest'ultimo per la prima volta completamente raffigurato a colori in tutta la sua figura. In calce potete osservare la cover in questione.

Erano già parzialmente noti i colori di Moro il Divoratore di Mondi, ma adesso lo sappiamo con certezza: pelle blu e alcuni punti, come muso e pettorali, grigi; corna ambrate e una sorta di pelliccia marroncina, mentre i pantaloni sono viola. La scelta è ricaduta sulla versione di Moro perfetta vista dopo l'assorbimento dell'energia dei pianeti. Cosa ne pensate di questa scelta di colori per il nuovo antagonista di Dragon Ball Super?