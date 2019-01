Dragon Ball Super: arriva la fine dell'era del Super Saiyan God?

Il manga di Dragon Ball Super, in attesa del ritorno della serie animata, è entrato da qualche capitolo in una nuova saga completamente inedita intitolata "il Prigioniero della Pattuglia Galattica". In questa nuova storia, che ha introdotto nuovi nemici e alleati, ci potrebbero essere future implicazioni per la storia del franchise.

Il nuovo avversario introdotto nel nuovo arco di Dragon Ball Super, Moro il divoratore di pianeti, è un antico combattente e stregone. Moro ha il potere di risucchiare la forza vitale da interi pianeti e dai suoi abitanti e usarla come carburante per la sua forza indomabile e la sua magia straordinaria. 10 milioni di anni fa, la pattuglia galattica fu in grado di imprigionare Moro, ma solo dopo che il capo dell'universo 7, Daikaioh, ebbe sigillato la sua magia pagando un grande prezzo: sottrarre la magia al cattivo è costata gran parte dell'energia divina del Kaioh, lasciando solo un'ombra della sua antica potenza.

Durante gli eventi di Dragon Ball Z che vedevano la storia di Majin Buu, la bontà divina del grande Kaioh fu sfruttata per creare, tramite l'assorbimento del mostro rosa, un equilibrio nell'essere malvagio che diede vita al famoso Majin Buu ora alleato dei protagonisti. Con il ritorno dell'antico nemico è nuovamente necessaria la forza divina del grande kaioh insita in Buu che, però, è in letargo. Ciò convince Goku nell'aiutare nella cattura di Moro e, trascinando con sé Vegeta, il saiyan decide di aiutare la pattuglia galattica nel fermare il divoratore.

Il problema però è che individui con la forza divina necessaria per fermare Moro sono praticamente assenti nell'universo e quella del solo Kaioh non basta. Pertanto, Goku e Vegeta potrebbero dover dare fondo alle proprie energie divine che trasformano i sayan in Super Sayan God e l'ultra istinto, due delle trasformazioni introdotte proprio in Dragon Ball Super.