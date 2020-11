Dragon Ball Super: arriva il Funko Pop ispirato al momento più ridicolo di Vegeta

In esclusiva per la catena Hot Topic, Funko ha realizzato un nuovo esilarante POP in cui Vegeta veste i panni dello chef. Questa figure riprende le vicende di un episodio di Dragon Ball Super in cui il Principe dei Saiyan prova ad approcciarsi ai fornelli.

Intitolato "Vegeta diventa un discepolo di Whis", il sedicesimo episodio di Dragon Ball Super vede il Principe dei Saiyan approcciarsi per la prima volta a una cucina. Nel tentativo di convincere l'angelo di Beerus ad addestrarlo, Vegeta promette di fargli assaggiare il cibo più gustoso della Terra. Ma ovviamente, ai fornelli il marito di Bulma è un disastro. Data la sua forza disumana, non riesce nemmeno a rompere correttamente un uovo, finendo per rovesciarsi addosso numerosi albumi e tuorli. Ma con un lampo di genio, Vegeta convince Whis facendogli assaggiare del semplicissimo ramen istantaneo.

La nuova Funko Pop! di Dragon Ball Super, in esclusiva per la catena Hot Topic, riprende proprio questo esilarante episodio. La figure vede Vegeta indossare un grembiule da cucina completamente ricoperto di uova. Sulla mano del principe è persino nato un piccolo pulcino. Questo esilarante Pop! è attualmente disponibile al preordine al prezzo di circa dodici dollari.

Sempre in ambito cucina, Funko ha rilasciato un nuovo Pop! di Goku che mangia dei noodles. In questa figure il protagonista del franchise sfoggia un'aureola, segno che indica si trova nell'aldilà. Questa versione è un'esclusiva Amazon. Che ve ne pare di queste due nuove figure? Vi piacerebbe poterle portare a casa e farle diventare parte della vostra collezione? I protagonisti di Dragon Ball Super diventano dei samurai in queste creazioni di Caspersz. Scopriamo a che punto si trova il prossimo film già annunciato di Dragon Ball Super.