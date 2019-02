Dragon Ball Super arriva su Italia 1, ma con quali episodi?

Dopo alcune voci circolate nei giorni scorsi, di cui vi abbiamo dato notizia qui, ormai è confermato il ritorno su una delle principali reti Mediaset di Dragon Ball Super.

Il palinsesto inserito da Publitalia, che potete vedere in calce, mostra come la serie animata Dragon Ball Super occuperà un slot orario in seconda serata di sabato, a partire dal 23 febbraio, con una trasmissione che va dalle 23:15 alle 00:30. Considerato il minutaggio degli episodi e l'ora e oltre a disposizione, è probabile che la Mediaset manderà in onda tre episodi della serie. Inoltre la serie potrebbe essere catalogata con il bollino giallo, ovvero contenuti per minori accompagnati da adulti, a causa dei temi dei prossimi episodi ritenuti più forti. Non si sa se sarà una misura temporanea oppure una scelta definitiva, che avrebbe poi causato lo spostamento dell'anime in seconda serata.

La domanda che ora si pongono molti fan deriva però dall'assenza del "prima visione" di fianco al nome di Dragon Ball Super. In attesa che l'azienda aggiorni le informazioni sul programma, secondo molti andranno in onda gli episodi 77, 78 e 79, ovvero i primi episodi inediti che segnano l'inizio dell'arco del Torneo del Potere tanto atteso dai fan. Non ci resta che aspettare e vedere se la serie, ormai giunta a metà in Italia, verrà completata in un'unica soluzione oppure verrà nuovamente divisa in due ulteriori tranche da 25 episodi l'una.