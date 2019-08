Dragon Ball Super: arriva un nuovo trio di nemiche potentissime

Il nuovo arco narrativo di Dragon Ball Super in origine sembrava costretto a terminare presto, ma Toyotaro sta mettendo su carta un colpo di scena dietro l'altro, lasciando i lettori ancora incerti sul possibile finale di questa saga. Moro lo stregone sta mettendo sempre più in difficoltà Goku e Vegeta, costretti a imparare nuove abilità.

Dopo aver distrutto il pianeta Neo Namec, Moro e il gruppo di criminali hanno iniziato a vagare per l'universo di Dragon Ball Super alla ricerca di nuovi pianeti da conquistare e di cui assorbire l'energia per diventare più potenti. Parte di questi criminali si sono divisi dal gruppo madre per effettuare la ricerca di questi pianeti e ciò ci ha consentito di dare uno sguardo più approfondito ad alcuni personaggi.

Toyotaro ci ha mostrato un essere simile a un androide chiamato Sette-Tre, ma anche un trio di donne del tutto nuovo. Le tre ex prigioniere stanno mettendo a ferro e fuoco un pianeta sconosciuto, uccidendo alcune bestie e avvisando Saganbo della presenza di questo corpo celeste che può servire al loro scopo.

Le tre donne, che potete vedere nell'immagine in calce tratta dal capitolo 51 di Dragon Ball Super, fanno parte di tre razze visibilmente diverse: quella più a sinistra ricorda molto una donna umana, con frangetta, capelli raccolti in due code e occhiali; al centro c'è il possibile capo del gruppo, con orecchie molto lunghe e appuntite e una lunga cresta di capelli chiari; l'ultima a destra ha un colorito completamente diverso dalle altre due, più scuro, mentre ha anche lei capelli a punta e lunghi capelli chiari.

Le tre riappariranno come nemiche di qualche protagonista? Dragon Ball Super tornerà col capitolo 52 a settembre.