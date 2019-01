Dragon Ball Super: arriva una nuova bozza d'animazione di Freezer

Here is my cuts on the #DragonBallSuperBroly movie ! Hope you’ll enjoy it ! 劇場版ドラゴンボール超ブロリーに参加しました。 よろしくお願いします! #DragonBallSuperBroly #ドラゴンボール超ブロリー pic.twitter.com/kguRCvhheu

One of cuts from a small sequence i could do for last Dragon ball Broly movie. Was really fun to do. Thanks Toei to gave us this opportunity. pic.twitter.com/pCsT3aMmK3