Dragon Ball Super, arriva un nuovo volume: Cell Max terrorizza la cover del numero 22

L'uscita di Dragon Ball Super 99 si avvicina, ma questa non è l'unica novità imminente per quanto riguarda il manga di Toyotaro e Toriyama. Mentre la battaglia con gli androidi di nuova generazione sta per giungere al termine con la serializzazione mensile, il Volume 22 di Dragon Ball Super racconterà l'arco Super Hero.

Con il 100esimo capitolo probabilmente Toyotaro metterà definitivamente fine alla Saga dei Supereroi in Dragon Ball Super. Indietro alla pubblicazione regolare, questo racconto comincia in via ufficiale anche nel prossimo tankobon in arrivo in Giappone.

Il 4 dicembre 2023 arriverà in terra giapponese Dragon Ball Super Volume 22, nuovo volumetto dell'opera che raccoglierà i capitoli dal 93 al 96. A questa uscita toccherà risollevare le vendite di Dragon Ball Super, crollate rispetto al passato.

Come possiamo ammirare in anteprima assoluta nel tweet in calce all'articolo, la copertina di Dragon Ball Super Vol. 22 sarà dedicata ai protagonisti dell'arco dei Supereroi. In primo piano ci sarà la piccola Pan e subito alle sue spalle Piccolo e Gohan, protettori della Terra in assenza di Goku e Vegeta. Il disegno di Toyotaro mostra anche i due androidi di nuova generazione Gamma 1 e Gamma 2 e più in lontananza il vero villain di questa saga, il furioso e incontrollabile Cell Max. Vi ricordiamo comunque che questa illustrazione non è una novità. L'artwork è stato infatti già utilizzato come copertina del capitolo 91 di Dragon Ball Super. Per quanto riguarda la pubblicazione italiana, vi ricordiamo che Star Comics pubblicherà Dragon Ball Super Vol. 21 il 24 gennaio 2024.