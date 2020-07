Dragon Ball Super: arrivano le figure esclusive del Comic-Con di San Diego

Le conseguenze della pandemia globale hanno colpito anche il Comic-Con di San Diego, la fiera più rilevante in ambito fumettistico, che quest'anno si terrà online. Tuttavia non sono mancati numerosi annunci di merchandise riguardanti franchise di successo, tra cui le nuove figure di Tamashii Nations per Dragon Ball Super .

Infatti nelle giornate precedenti lo studio ha annunciato l'arrivo di ben 5 figure esclusive per l'opera di Toriyama e Toyotarō. Si tratta di rappresentazioni molto particolari che ritraggono alcuni dei personaggi più significativi della serie ancora in corso.

I pre ordini sono stati aperti il 17 luglio, ed è possibile quindi acquistare questi pezzi da collezione unici, con un prezzo che si aggira tra i 40 ed i 50 euro. La prima figure presentata è quella riguardante Son Goku nella sua forma Ultra Istinto Segno, quindi con una colorazione grigio-bianca degli occhi e con un outfit che richiama anche quello visto nel Torneo del Potere.

Successivamente sono stati presentati due dei personaggi più potenti dell'universo di Dragon Ball, ovvero Vegeth Super Saiyan Blue ed il leggendario Broly, per poi passare agli androidi C-17 e C-18. Tutte le figure sono state realizzate con una buona cura nei dettagli, e verrano tutte vendute con un supporto di plastica ed una base che ritrae una delle sette sfere del drago.

Ricordiamo che l'annuncio di queste figure ha crashato il sito di Bandai Namco, e che visti gli sviluppi nella serie i fan accusano Goku di essere diventato il vero nemico.