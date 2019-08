Dragon Ball Super: arrivano i nuovi episodi doppiati su Italia 1

L'anime di Dragon Ball Super si è concluso alla fine di marzo 2018 in Giappone, ma ci sono ancora tanti fan che, prediligendo la versione doppiata a quella sottotitolata, non hanno ancora avuto la possibilità di seguire le fasi finali del Torneo del Potere. Dopo alcuni mesi di stop, l'anime sta per tornare sul canale Mediaset Italia 1.

L'ultimo episodio di Dragon Ball Super in italiano andò in onda lo scorso 26 maggio, presentando la fine dello scontro tra Goku e Kefla, con quest'ultima scaraventata fuori dal ring. Dopo allora, c'è stato il vuoto nel palinsesto estivo per le nuove puntate doppiate dell'universo sulle sette sfere, ma arrivano le prime novità sul ritorno nel mese settembrino.

Infatti, Dragon Ball Super tornerà la mattina del 7 settembre. Alle 9:39 di quel sabato andrà in onda la puntata 116 di Dragon Ball Super, che proseguirà nello slot successivo tra le 10:04 e le 10:30 con la puntata 117. Non si sa ancora se lo show arriverà fino al 131esimo episodio, ma considerato che mancano 15 episodi alla conclusione di Dragon Ball Super, è probabile che vedremo il finale del Torneo del Potere in questi ultimi mesi del 2019.

Intanto, i fan continuano ad aspettare Dragon Ball Super 2.