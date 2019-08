Dragon Ball Super, arrivano i primi dettagli sul capitolo 51!

Puntuale, come avevamo preventivato in una precedente notizia sulle uscite di Dragon Ball Super, hanno iniziato a trapelare in rete i primi spoiler sul Capitolo 51 del manga che, stando ai dettagli finora emersi, pare nascondere curiosi e interessanti risvolti.

Moro si sta rivelando un avversario davvero ostico, non c'è che dire, forse uno dei villain che sta mettendo più in difficoltà i nostri eroi lungo il franchise che segue le vicende di Goku e dei suoi amici. Questa volta, tuttavia, i leak hanno tardato più del solito ad arrivare, pur rispettando i tempi massimi, gonfiando le pagine del web con i primi piccoli ma importanti novità.

Ciò che si evince dalla prima immagine e dagli spoiler, dunque, al momento veniamo a conoscenza unicamente di un Moro privo di barba, indice che probabilmente ha riacquistato in toto la sua giovinezza e i pieni poteri. Non solo, lo spoiler più grande, ma anche quello da prendere più con le pinze, conclude il capitolo con una iconica affermazione del narratore che può volere a dire tutto, come niente. Infatti, la frase reciterebbe un sonoro "Nel prossimo capitolo, Vegeta e Goku iniziano l'allenamento!"

Forse nostri eroi troveranno finalmente un modo per sconfiggere il micidiale nemico, ma potrebbe indicare anche un modo per parlare nuovamente di power-up, e chissà dell'Ultra Istinto al momento in stand-by. In ogni caso, sempre secondo la stessa fonte, l'avventura di Vegeta nel Pianeta Yardrat non è ancora cominciata, quindi restate sintonizzati insieme a noi per restare aggiornati sul mitico mondo di Dragon Ball Super.

E voi, invece, cosa ne pensate dei primi leak trapelati in rete? Fatecelo sapere con un commento qua sotto!