Dragon Ball Super: arrivano ulteriori conferme sul ritorno dell'anime

Il manga di Dragon Ball Super sta riscuotendo molto successo con il suo ultimo arco narrativo, ma i fan sono ansiosi di apprezzare le avventure di Goku e compagni in nuovo adattamento anime.

A questo proposito si è pronunciato Mario Castañeda, storico doppiatore spagnolo dell'adattamento animato, che ha alimentato le voci che vedrebbero in produzione un seguito di Dragon Ball Super. In un'intervista a Código Espagueti, infatti, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

"E' evidente che l'anime di Dragon Ball Super tornerà con una nuova saga, questo è fuori discussione. Non saprei dire però, il periodo in cui verrà rilasciato."

Il doppiatore ha poi confermato un suo futuro coinvolgimento nel doppiaggio dell'anime, esprimendosi ulteriormente sulla ripresa dell'adattamento:

"Sicuramente si, però non posso confermarlo ancora ufficialmente. Il manga è di recente entrato in una nuova saga introducendo il villain (Moro), e credo che il processo di animazione inizierà a breve con l'anime che vedrà la luce entro fine anno in Giappone, quindi spero che arrivi al più presto in altri paesi così da iniziare il processo di doppiaggio."

In ultima analisi Castañeda, dopo una domanda su un possibile doppiaggio di Dragon Ball Heroes, ha risposto negativamente, dal momento che bisognerebbe trattare con Bandai e finora non c'è stata alcuna discussione. Ma il doppiatore dice di non perdere le speranze, poiché un buon supporto dei fan potrebbe convincere i produttori a iniziare la fase di doppiaggio.