Dragon Ball Super, arriverà mai Bra Super Saiyan? Una fan art ci mostra come sarebbe

I personaggi di Dragon Ball, dopo la conclusione di Dragon Ball GT, hanno continuato a vivere seppur non ufficialmente. Il mondo di Akira Toriyama era infatti troppo radicato nella cultura pop per essere lasciato dagli appassionati, che nel corso del tempo hanno creato tante storie parallele prima dell'arrivo di Dragon Ball Super.

In Dragon Ball GT abbiamo visto sia Pan che Bra cresciute. Le due discendenti di saiyan non hanno mai mostrato la loro vera forza combattiva né uno dei tanti segni della razza guerriera. In particolare Bra non è mai stata al centro dell'attenzione e neanche in Dragon Ball Super ha ricevuto molto spazio fino ad ora.

L'illustratore Asura ha però regalato ai fan la sua versione di Bra Super Saiyan. In un mondo parallelo di Dragon Ball, la ragazza diventerà una delle guerriere che salverà l'umanità e possiamo vederla scatenare tutta la sua forza nella fanart in basso. Col top rosso che le abbiamo visto indossare in Dragon Ball GT, Bra è circondata da un'aura dorata mentre i suoi capelli legati diventano biondi, in un look che ricorda molto quello di Kale. Cosa ne pensate di questa illustrazione?

A proposito dell'ultima serie animata prima del midquel, ricordate come finì Dragon Ball GT?