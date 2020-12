Dragon Ball Super: è in arrivo un esercito di Molo nella nuova saga?

Durante la saga di Molo abbiamo fatto la conoscenza ovviamente del cattivo principale della saga, lo stregone soprannominato il Divoratore di Pianeti. Tuttavia al suo fianco ci sono stati tanti scagnozzi che hanno dato battaglia durante le varie fasi di Dragon Ball Super.

Abbiamo visto Saganbo, uno dei guerrieri più forti di Molo, ma anche il misterioso androide OG73. Questo cyborg alieno ha dimostrato grandi capacità combattive, mettendo più volte in difficoltà Gohan, Piccolo e altri guerrieri protagonisti di Dragon Ball Super, in particolare grazie alla sua abilità principale.

Infatti, afferrando il collo di una persona, può estrarne le abilità e usarle a proprio piacimento. Come asso nella manica Molo aveva deciso di dargli alcuni dei propri poteri con questo metodo, approfittandone poi in seguito. Alla fine della saga di Molo però l'androide OG73 è tornato, anche se a pezzi, e ora è diventato l'obiettivo di Granolla.

Con il misterioso personaggio arrivato sulla nave dove OG73 si sta riprendendo dagli ultimi eventi, è possibile che i poteri dell'androide verranno replicati per creare un esercito di cyborg dotati dei poteri di Molo; e se fosse così, l'intera galassia sarebbe nuovamente in pericolo. Probabilmente il capitolo 68 di Dragon Ball Super fornirà già più dettagli sul sentiero che Toyotaro vuole intraprendere per la nuova saga.