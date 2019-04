Dragon Ball Super, in arrivo un fantastico Funko Pop di Goku Super Saiyan Blue

Nonostante la paura che la nuova serie di Dragon Ball Super non sia in dirittura d'arrivo, il merchandise legato alla serie nata dalla mente di Akira Toriyama è sempre più florido e ricco che mai. A ingrandire il catalogo di oggetti appartenenti al franchise dei Super Saiyan, ci pensa la celebre azienda Funko.

Dopo il successo economico e commerciale di Dragon Ball Super: Broly, la famosa azienda di giocattoli, che ha sbancato gli appassionati di ogni genere grazie alla serie POP!, si prepara a inserire sul mercato un nuovo, ma neanche troppo, personaggio, ovvero il nostro amato protagonista Goku.

A rendere più particolare e speciale il prossimo arrivo, che potete ammirare in fondo all'articolo, è la caratterizzazione del piccolo modellino, dalla consueta altezza del volto grande e buffa, che rappresenta l'eroe della serie in Super Saiyan Blue, colto nell'atto del lancio di una potente Kamehameha. Potrete preordinare online il celebre personaggio alla cifra di poco meno di 18 euro, al lordo delle spese di spedizione, su Chalice Collectibles oppure, anche sul sito online Ebay.

Sicuramente un modellino simpatico, che rappresenta in maniera originale e divertente il protagonista di Dragon Ball Super, ma che purtroppo arriverà solo nel mese di luglio. Non ci sono informazioni riguardo un possibile arrivo anche nel nostro Paese, ma siamo certi che, in un modo o nell'altro, arriverà presto anche in alcuni negozi italiani.

E voi, che cosa ne pensate del Funko Pop! di Goku Super Saiyan Blue, lo acquisterete?