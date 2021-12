Dragon Ball Super, in arrivo una figure di Broly samurai

Dragon Ball Super è una delle produzioni giapponesi con più seguito al mondo. Il manga prosegue spedito, con Dragon Ball Super 79 già disponibile su Manga Plus, mentre l'anime si è concluso nel 2019. Nel 2022 è atteso un nuovo lungometraggio del franchise, ovvero Dragon Ball Super: Super Hero.

Nel 2018 è uscito un altro film di Dragon Ball Super, chiamato Dragon Ball Super: Broly. La pellicola vede protagonista, oltre a Goku e i suoi compagni, proprio Broly, il Super Saiyan Leggendario. Egli è un personaggio molto amato dai fan, e per questo sono state realizzate per lui moltissime statuette.

Lo studio specializzato in resine Blue Sky Studio ha aperto i preordini per una nuova figure di Broly Samurai, che possiamo vedere nel post di Twitter di @MundoKame. Nella statuetta, il Super Saiyan Leggendario si erge sopra delle rocce modellata a forma di volto umano, brandendo una tipica lancia samurai. La figure è piena di dettagli incredibili, tra cui le cicatrici sul corpo di Broly in bella vista.

La statuetta potrà essere acquistata in scala 1:6 o 1:4, alte rispettivamente 61 cm e 91 cm. Le figure preordinate verranno consegnate nel secondo trimestre del 2022. Uno splendido lavoro di Blue Sky Studio, che va a concorrere con la figure di Broly di God Like Studio.