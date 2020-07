Dragon Ball Super: in arrivo una spettacolare statua di Vegeth Super Saiyan Blue

Le fusioni nel mondo creato da Akira Toriyama sono alquanto rare, e se da una parte per fondersi due guerrieri necessitano di una ridicola danza di Metamor, dall'altra due persone dalla forza combattiva simile possono unirsi per un tempo illimitato grazie agli orecchini Potara, indossati dai Kaioshin.

Secondo il Sommo Kaioshin il risultato della fusione Potara è nettamente superiore a qualsiasi altro tipo di fusione, e ne abbiamo visto un esempio nel capitolo 503 di Dragon Ball Z, dal titolo L'ultima fusione di Son Goku, dove appunto il Saiyan si unisce con Vegeta, per affrontare Majin Bu.

Uno scontro a dir poco significativo per quanto riguarda questo tipo di fusione, è quello avvenuto nella saga di Trunks dal Futuro, in Dragon Ball Super. In queste pagine infatti Goku e Vegeta sono ricorsi alla fusione tramite gli orecchini per fronteggiare Zamasu Fuso, ovvero lo stesso tipo di unione avvenuta tra Black Goku e Zamasu del Futuro.

In quell'occasione Vegeth ha mostrato una delle nuove trasformazioni ideate da Toriyama e Toyotarō, diventando Super Saiyan Blue. Tamashii Nations, la linea di prodotti Bandai dedicata ai collezionisti di figure inerenti al mondo anime, ha annunciato la pubblicazioni di un'esclusiva statua da collezione proprio di Vegeth Super Saiyan Blue, alta circa 32 cm e con un costo che si aggira intorno ai 70 euro. Potete trovare il post, con tanto di immagini, in fondo alla pagina.

Ricordiamo che Vegeth vs Zamasu è stato rappresentato in prima persona e che al fronte di queste nuove forme ci siamo chiesti se il primo stadio del Super Saiyan non sia ormai obsoleto.