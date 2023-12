Dragon Ball Super, l'artista di One-Punch Man stupisce con un disegno di Goku

Arrivati alla fine del mese si rinnova l'appuntamento con il Dragon Ball Super Gallery Project. Siamo giunti al trentesimo dei 42 artwork volti a celebrare il quarantesimo anniversario del manga creato da Akira Toriyama. A essersi prestato al progetto di Shueisha è Yusuke Murata di One-Punch Man!

Mentre il manga di Dragon Ball Super attende l'avvio di una nuova saga, il leggendario shonen del maestro Toriyama sta per festeggiare i 40 anni dal suo debutto sulle pagine di Weekly Shonen Jump. In attesa delle celebrazioni ufficiali, che culmineranno con l'esordio dell'anime Dragon Ball Daima e con il videogioco Dragon Ball Sparking Zero, da 30 mesi Shueisha porta avanti il Dragon Ball Super Gallery Project, di cui vi spiegheremo le modalità.

Per omaggiare Dragon Ball e Akira Toriyama, Shueisha ha richiamato all'ordine i suoi autori. Una volta al mese, fino agli effettivi 40 anni della serie, un celebre mangaka è chiamato a reinterpretare una delle cover dei volumetti di Dragon Ball. Il precedente appuntamento di Dragon Ball Super Gallery Project è stato firmagto da Sui Ishida di Tokyo Ghoul, mentre per questo mese è il sensei Murata a stupire i fan.

L'artista di One-Punch Man ha reinterpretato la copertina del volume 12 di Dragon Ball. Questo disegno in origine mostra Goku passeggero sui sedili posteriori di un furgoncino guidato da Muten. L'art di Murata si pone quasi come un frame successivo a quell'immagine. Il mezzo con a bordo anche Crilin e Yamcha viene raggiunto da una banda di criminali. Proiettandosi fuori, Goku con il suo bastone magico è pronto a fare piazza pulita.