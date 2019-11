Dragon Ball Super: un artista rappresenta Broly in una forma feroce

Per quanto Dragon Ball Super non sia esente da critiche, la serie rimane costantemente sulla cresta dell'onda, sempre nei pensieri dei fan che non perdono occasione per omaggiarlo in qualsiasi modo possono. Ogni giorno vengono realizzati cosplay e pubblicate fan art in grado di far rimanere tutti con la bocca aperta e il fiato sospeso.

Abbiamo visto come nella storia di Dragon Ball molti personaggi che sono comparsi nei film o in serie alternative sono entrati nell'immaginario collettivo, ma non sono mai stati realmente canonici. Uno di questi era il personaggio di Broly: il Saiyan Leggendario. Comparve per la prima volta nel film del 1993 e subito conquistò i cuori di tutti gli appassionati per la sua forza fuori da ogni limite. E se non fosse stato per il recente lungometraggio, Dragon Ball Super: Broly, quest'ultimo non sarebbe mai divenuto canonico, come non lo sapere stato Gogeta di cui abbiamo parlato in un altro articolo.

Quindi rifacendosi alla versione legittima, presente nell'ultimo movie, un artista di Twitter molto famoso tra i fan della serie, noto con il nome di CELL-MAN, ha realizzato un artwork in qui mostra una terrificante forma di Broly da lui concepita. Come potete vedere dalla foto in calce all'articolo, il personaggio in questione si presenta nella sua forma base, senza maglietta e non si distacca troppo dalla versione vista nel film, tranne per un piccolo dettaglio: il suo sguardo.

Infatti, Broly sfoggia un'aria da fiera feroce, con gli occhi che brillano all'ombra cupa dei capelli, mentre si stringono in un'espressione minacciosa. "Volevo un aspetto di rabbia controllata" dice nella didascalia CELL-MAN per specificare ciò che stava ricercando attraverso la sua arte e quindi la realizzazione di tale fan art.

Ci viene da chiederci cosa potrebbe combinare un personaggio come Broly se traesse la sua forza dalla calma e dall'autocontrollo, anziché dalla furia cieca. Forse, per amor di Goku e compagni, sarebbe meglio non saperlo.

E voi, cosa ne pensate di questa opera d'arte? Fatecelo sapere nei commenti.