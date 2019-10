Dragon Ball Super: un artista ridisegna una particolare immagine di Gohan

Negli anni, con l'uscita delle varie stagioni e puntate di Dragon Ball, più volte abbiamo visto il personaggio di Gohan cambiare look. Nella sua crescita ha indossato moltissimi abiti diversi. Dalla tuta viola stile Piccolo, a quella canonica arancione e blu del padre, il primogenito di Goku ha molto spesso osato nel vestiario.

Basti pensare al travestimento con tanto di mantello e casco di quando si faceva chiamata Great Saiyaman, o alla tutina da ginnastica verde che indossava in Dragon Ball Super prima dell'inizio della saga del Torneo del Potere. Proprio quest'ultimo look ha suscitato l'indignazione di alcuni fan che rimpiangevano in bei tempi in cui Gohan ragazzo annientava e si prendeva gioco di un temibile e fortissimo Cell. Ed è forse stato proprio tale sentimento a spingere un artista su Twitter noto come RenanFNA a ridisegnare il figlio di Goku in tutina verde di Dragon Ball Super, in una versione a suo dire più "rustica", sulla falsariga dei disegni che caratterizzavano Dragon Ball Z.

Come potete vedere dal tweet in calce all'articolo, l'artista ha messo a confronto lo stile originale di Dragon Ball Super (immagine di sinistra), con la versione fatta da lui dallo stile più rustico (immagine di destra). Confrontando i due disegni, la prima cosa che salta all'occhio è che la versione di RenanFNA, sulla falsariga di Dragon Ball Z, sembra essere più piatta, mendo tridimensionale e come meno spessore, risaltando però maggiormente le linee squadrate del volto di Gohan che gli conferiscono un'espressione certamente più cattiva e uno sguardo più tagliente.

Come sappiamo nel mondo degli anime e manga non è raro vedere fan art o restyling di personaggi, sia da parte di artisti del web, che da parte di famosi mangaka. Qualche giorno fa vi avevamo fatto vedere come un fan aveva ridisegnato alcuni personaggi di Dragon Ball Z in stile cartoon, oppure di come il maestro Kishimoto avesse realizzato un'illustrazione di Dragon Ball molto particolare che rappresentava il Robot Pirata della saga del Generale Blu.

Voi come lo trovate il disegno realizzato da RenanFNA? Preferite la versione originale di Dragon Ball Super o quella fatta dall'artista su Twitter?