Dragon Ball Super, l'artista di Undead Unluck torna su Namecc con uno splendido disegno

Il 2024 è l'anno di Dragon Ball, l'annata che segna il 40° anniversario dal debutto del manga di Akira Toriyama sulle pagine di Weekly Shonen Jump. Ad accompagnarci alla data fatidica è il Dragon Ball Super Gallery Project, che chiama in causa anche Yoshifumi Tozuka di Undead Unluck.

Già avviato da ormai diverso tempo, per i pochi che non dovessero saperlo, il Dragon Ball Super Gallery Project è l'iniziativa con cui Shueisha sta rendendo omaggio ai 40 anni del manga di Dragon Ball. Trattasi di una galleria di 42 illustrazioni, una per ciascun volume della serie, che chiama in causa i più illustri autori dell'editore nipponico. Il mese scorso abbiamo visto in azione l'autore di One-Punch Man per il Dragon Ball Super Gallery Project, ma questa volta tocca a un collega altrettanto illustre.

Mentre i fan hanno ancora a mente il trailer di Dragon Ball Daima arrivato al Games Battle Hour 2024, il sito ufficiale della serie ci sorprende con un nuovo appuntamento con la galleria per il 40° anniversario di Dragon Ball. A prendere parte al progetto è il sensei Tozuka di Undead Unluck. Il maestro ha scelto di reinterpretare in chiave moderna la cover del volume 21 di Dragon Ball. Osserviamo la scena disegnata in origine da Akira Toriyama da una nuova prospettiva. Bulma, in lontananza, rimprovera Crilin e Gohan bambino, che con lei si trovano su Namecc alla ricerca delle Sfere del Drago. Il prossimo artista che prenderà parte all'iniziativa sarà Takeshi Obata di Death Note.