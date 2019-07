Dragon Ball Super: un artwork immagina Kefla trasformata in Super Saiyan 4

Dragon Ball Super ha introdotto una serie di nuove trasformazioni nel corso del suo svolgimento narrativo, tuttavia i fan sentono ancora la mancanza di una forma che, seppur non canonica, è una delle più amate dal fandom: il Super Saiyan 4.

Un fan dell'opera di Akira Toriyama ha quindi realizzato Kefla - la fusione delle due Saiyan dell'universo 6 - nel quarto livello. l'autore della fan art è Zenzo-TB, e la sua rappresentazione è davvero sontuosa. La fusione viene rappresentata, come nell'anime, attraverso i potara, e il corpo della Saiyan si permea di un giallo incandescente che vira sul verde acqua e perfino sull'azzurro.

I guanti dorati si sposano alla perfezione con le cromature rosse del Super Saiyan 4, per non parlare della capigliatura, che sembra fatta ad hoc per il personaggio. A completare il tutto vi è una grande espressività sul volto, che appare determinato e pronto allo scontro, seguendo fedelmente la caratterizzazione della fusione espressa nell'anime.



L'aspetto curioso è che i Saiyan del sesto universo non possiedono la coda, quindi anche se per miracolo il Super Saiyan 4 diventasse canonico sarebbe piuttosto difficile vedere Caulifla e Kale in questa forma, nonostante il loro talento combattivo. Le due ragazze durante il Torneo del Potere hanno dato vita a degli scontri entusiasmanti, e lo stesso Goku è stato impressionato dalla loro precoce forza combattiva.



Sappiamo che l'Ultra Istinto non è una forma prettamente riconducibile alla razza Saiyan, quindi in futuro vedremo sicuramente dei nuovi stadi che presentano un aspetto magari simile al quarto livello, con dei tratti più animaleschi e meno "spirituali". Staremo a vedere.



Recentemente un fan ha realizzato Cooler nello stile di Shintani, mentre un artwork di Black Goku è diventato virale su Twitter.