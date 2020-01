Dragon Ball Super: nell'attuale arco narrativo, che fine ha fatto Freezer?

Nella saga corrente di Dragon Ball Super sono stati introdotti numerosi personaggi, sia antagonisti che schierati dalla parte dei nostri eroi. Su tutti spicca sicuramente Moro, un villain che dispone di una forza tale da sopraffare perfino due combattenti esperti come Goku e Vegeta, che hanno ricorso a un allenamento straordinario per arrivare preparati allo scontro finale.

Tuttavia, è impossibile non chiedersi - soprattutto a seguito delle vicende di Dragon Ball Super: Broly - che fine abbia fatto Freezer. Conoscendo l'inclinazione caratteriale dell'Imperatore del Male, è improbabile che difronte alle velleità distruttrici di Moro rimanga nascosto nell'anonimato, tenendo conto soprattutto del suo obiettivo, ovvero la conquista dell'universo, uno scopo che inevitabilmente collide con l'assorbimento dei pianeti perseguito dallo stregone.

Durante l'ultimo lungometraggio, abbiamo visto come il personaggio di Freezer si sia diretto immediatamente sulla Terra una volta avuta la certezza di poter competere contro Goku e Vegeta. Nel momento in cui quella certezza, rappresentata da Broly, si è dissolta, non ha esitato a battere in ritirata.

Se proprio dobbiamo identificare un evoluzione nel suo temperamento, la troviamo in una rinnovata capacità di giudizio, che contrariamente al passato non lo incoraggia a tentare la via dello scontro qualora si imbattesse in un avversario molto più potente di lui.

Una crescita sottile, attraversata da sonore sconfitte soprattutto durante il Torneo del Potere, dove ha scoperto di non rappresentare più l'invincibile guerriero di una volta. Tuttavia il personaggio è stato conservato, e dopo averlo visto combattere fianco a fianco di Goku durante lo scorso arco narrativo, non sarebbe impossibile vederlo apparire giusto in tempo per lo scontro finale, così da eliminare un avversario piuttosto scomodo per le sue ambizioni.

Voi che ne pensate? Come volete che venga gestito Freezer nel futuro di Dragon Ball?

