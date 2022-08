Dragon Ball Super: Aubameyang è pronto per la nuova stagione con queste scarpe a tema

Il mondo del calcio non è nuovo ad omaggi a tema Dragon Ball Super tanto che in più occasioni gli stessi calciatori hanno celebrato i propri goal con alcune delle pose più iconiche della serie. A tal proposito, uno di questi ha recentemente customizzato i propri scarpini in maniera piuttosto originale.

Il Barcellona sembra essere una squadra molto affezionata a Dragon Ball, vi basti pensare che un ex giocatore della squadra, qualche tempo fa, cambiò il proprio nome in Goku in onore al capolavoro di Akira Toriyama. Ad ogni modo, recentemente è diventato virale in rete un altro post condiviso dai canali social della società, ovvero una foto raffigurante uno scarpino.

Si tratta di una delle nuove scarpe di Aubameyang, celebre giocatore ed attaccante della squadra, che in più occasioni ha manifestato il proprio affetto nei confronti dell'opera. Il calciatore si è fatto dunque customizzare le proprie nike con Goku Super Saiyan Blu da cui escono potenti fulmini a contrasto con il colore di sfondo.

Si tratta dell'ennesima manifestazione di amore del mondo del calcio nei confronti di Dragon Ball. E voi, invece, cosa ne pensate della trovata di Aubameyang, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.