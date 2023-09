Dragon Ball Super: l'autore di D.Gray-man firma la cover 36

Dragon Ball si avvicina sempre più al suo quarantesimo anniversario e ad accompagnarci nei mesi che ci separano al grande evento è il Dragon Ball Super Gallery Project, progetto speciale di Shueisha che ogni mese propone una copertina del manga ridisegnato da uno dei suoi celebri autori.

Shueisha sta accompagnando i 42 mesi precedenti al 40° anniversario di Dragon Ball con il Dragon Ball Super Gallery Project. Una volta al mese, fino a dicembre 2024, uno degli autori della casa editrice madre di Weekly Shonen Jump è stato chiamato a omaggiare Akira Toriyama e la sua creatura disegnando con il proprio stile e a scelta una delle copertine della serie manga. Se per il mese di settembre 2023 è stato Shuichi Aso a partecipare al Dragon Ball Super Gallery Project, a rispondere al 27° appuntamento con questo progetto è stato Katsura Hoshino.

L'autore celebre per D.Gray-man ha scelto di reinterpretare la cover del volume 36 di Dragon Ball, che ritrae Great Saiyaman, Videl, Trunks e Goten a bordo di uno scooter futuristico. Lo stile del sensei Hoshino è ben diverso da quello di Toriyama, come si evince dalla sua particolare interpretazione.

Mancano ancora 15 copertine da rielaborare, ma le celebrazioni per il 40° anniversario non terminano qui. Al New York Comic-Con TOEI Animation presenterà al pubblico Dragon Ball Magic, il nuovo anime originale che riporterà in auge il franchise animato.