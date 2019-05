Dragon Ball Super: l'autore del manga ci mostra gli inconvenienti del mestiere

Di recente, TOEI Animation ha pubblicato i guadagni di Dragon Ball, che dimostrano come il franchise goda ancora oggi di ottima salute. Mentre diverse voci insistono sull'arrivo di Dragon Ball Super 2, il manga di Dragon Ball Super continua ad essere pubblicato sulle pagine della rivista giapponese V-Jump.

Come ben saprete, il manga di Dragon Ball Super è disegnato da Toyotaro, che si tratta del mangaka scelto da Akira Toriyama come suo successore, grazie al grande lavoro svolto con la realizzazione del manga spin-off non ufficiale Dragon Ball AF e alla sua ampissima conoscenza dell'opera originale.

Nonostante il lavoro di Toyotaro sia stato a volte criticato, è innegabile che il suo tratto e lo stile utilizzato, richiamino moltissimo quello originale di Toriyama, garantendo un senso di continuità all'opera cartacea. Sul suo account Twitter personale, il mangaka ha pubblicato un immagine che ci mostra alcuni inconvenienti del mestiere di mangaka.

Nel posto che potete trovare in calce alla notizia infatti, è presente un disegno di Vegeta che probabilmente avrebbe fatto parte di una delle tavole dei prossimi capitoli. Purtroppo però, al centro del disegno è presente uno schizzo di inchiostro che lo ha rovinato completamente. Come scrive anche l'autore, quest'ultimo utilizza per disegnare il pennino e gli errori dovuti agli schizzi di inchiostro possono, alle volte, accadere.

Il povero Vegeta sembra non avere pace, infatti, solamente poco fa lo abbiamo potuto vedere alle prese con le pulizie del bagno in uno spot pubblicitario a tema Dragon Ball.