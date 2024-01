Dragon Ball Super, l'autore rivela i suoi segreti: dal personaggio allo scontro preferito

Come si evince dall'ultima analisi sulle vendite di Dragon Ball Super, il franchise sta attraversando un periodo di difficoltà. La Saga di Super Hero non ha soddisfatto i lettori, stufi di vedere una storia già vissuta al cinema, e i soliti cliché con nuovi power-up apparsi dal nulla non aiutano.

Il manga di Dragon Ball Super ha bisogno di Freezer. Ancora una volta il ruolo di antagonista verrà affidato all'imperatore dello spazio, che con la sua nuova forma ha umiliato Goku e Vegeta. Novità in merito alla prossima saga di Dragon Ball Super si attendevano proprio nella giornata del 1° gennaio, ma effettivamente così non è stato.

Pare che Super Hero non sia finito in Dragon Ball Super e l'utenza riteneva che novità sul futuro del manga sarebbero arrivate nell'intervista programmata per la giornata inaugurale del nuovo anno. Ebbene così non è stato. Al posto delle tanto attese informazioni sul prossimo arco, è arrivata un'intervista in cui l'autore di Dragon Ball ha rivelato i suoi segreti.

Immaginare l'universo di Dragon Ball senza Akira Toriyama sembrava impossibile, eppure Toyotaro sembra essere riuscito in questo arduo compito. Dopo 100 capitoli pubblicati, l'artista ha voluto cominciare il 2024 rivelando le sue preferenze.

Nel corso dell'intervista rilasciata sul sito ufficiale di Dragon Ball, Toyotaro ha commentato i suoi gusti in fatto di personaggi. Egli si immedesima nel personaggio su cui la storia si focalizza. Ad esempio nella Saga di Granolah era predisposto nei confronti di Vegeta, mentre in Super Hero lo è stato verso Piccolo. In generale, il personaggio preferito dall'artista di Dragon Ball Super è Goku.

Per quanto riguarda la saga preferita, questa è una totale sorpresa. Non è infatti la Saga di Black, oppure il Torneo del Potere. L'arco narrativo preferito da Toyotaro è il prequel di Super Hero, con cui ha potuto lavorare a eventi insoliti e che da tempo desiderava di disegnare.

Toyotaro ha poi rivelato la propria battaglia preferita di Dragon Ball Super. Il manga include diversi scontri epici, come ad esempio quello tra Goku e Jiren. Il suo combattimento preferito è quello finale tra Goku e Moro, quando il protagonista crea un gigantesco avatar di sé stesso. Per chiudere, il design preferito da Toyotaro in Dragon Ball Super è quello di Granolah, un personaggio realizzato al 100% da lui. E voi cosa ne pensate delle preferenze del maestro?