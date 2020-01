Dragon Ball Super: gli autori della opening 'Limit Break X Survivor' sono stati premiati

L'arco narrativo del Torneo del Potere, l'ultimo della serie animata di Dragon Ball Super, lo ricordiamo non solo per gli scontri memorabili ma anche per la sigla d'apertura, che infondeva la giusta carica di adrenalina prima della visione della puntata.

L'opening a cui stiamo facendo riferimento è "Limit Break X Survivor", composta dagli artisti Takafumi Iwasaki e Kiyoshi Hikawa. La colonna sonora ha ricevuto un notevole riconoscimento anche al fuori della sfera di Dragon Ball, in occasione della sessantunesima cerimonia del Japan Record Awards.

Hikawa ha avuto l'opportunità di esibire dal vivo il pezzo, in un teatro gremito di fan dell'opera di Toriyama. Il fatto è stato riportato dall'utente Twitter DBS Chronicles, il quale ha condiviso la notizia secondo cui Iwasaki e Hikawa si sono accaparrati il "Composition Award". Potete apprezzare la performance di Hikawa nel video in calce all'articolo.

Il Torneo del Potere è stato l'ultimo battito dell'anime di Dragon Ball Super, che da lì in poi ha continuando solo in formato cartaceo, e nonostante le insistenti voci che nell'ultimo periodo si sono ripercorse, il ritorno della serie animata non sembra essere dietro l'angolo. I fan speravano in un annuncio in occasione del Jump Festa dello scorso mese, ma non c'è stato alcuno sviluppo in merito.

