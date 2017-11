Dragon Ball Super: avete colto l'easter egg a tema DBZ nell'episodio 116?

Solo qualche settimana fa, un easter egg con protagonista Freezer ci aveva ricordato un particolare momento del leggendario scontro frae lo stesso tiranno intergalattico, ma a quanto pare, nella puntata #116 diè stato inserito un altro simpatico riferimento alla serie. Ve ne siete accorti anche voi?

Attenzione possibile Spoiler

Se durante il recente scontro fra Goku e Kefla avete avuto l’impressione che il primo attacco della guerriera vi fosse familiare, sappiate che non si è trattato affatto della vostra immaginazione. La community di Dragon Ball su Reddit ha infatti provato a confrontare la sequenza incriminata con una precisa scena di Dragon Ball Z, individuando appunto l’ennesimo easter egg.



Visionabile in calce all’articolo, la GIF animata ci mostra Goku evitare allo stesso modo gli attacchi di Kefla e di Recoome, i quali, dopo aver mancato l’avversario, saltellano sul posto rischiando di scivolare rovinosamente per terra.



Esilarante non solo per le dinamiche della scena, ma anche grazie alla buffa personalità del guerriero appartenuto alla Squadra Ginew, la suddetta è una delle clip di DBZ più popolari tra i fan della serie, pertanto non ci sorprende che gli animatori di Super abbiano voluto omaggiare il personaggio con un simpatico easter egg. Nonostante il mostruoso potere di cui dispone, la stessa Kefla, del resto, è un personaggio che ben si presta a questo genere di gag a causa della personalità esuberante che caratterizza tanto lei quanto Caulifla.

Cosa ne pensate di questi continui riferimenti alla serie precedente? E soprattutto, ne avete individuati altri?