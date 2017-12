Dragon Ball Super: avete colto l'omaggio all'originale Dragon Ball nell'episodio 119?

Sin dal principio, gli animatori dihanno incluso nell'ultimo anime diuna nutrita serie di riferimenti ed ester egg a tema Dragon Ball Z , ma proprio la puntata 119 dello dello show, trasmessa in Giappone soltanto ieri, ha invece omaggiato un singolare episodio della prima serie. Ve ne siete accorti anche voi?

Attenzione possibile Spoiler

Nel corso della puntata intitolata "Inevitabile?! La furia dell'attacco invisibile!!", gli eroi del Settimo Universo di Lord Beerus sono stati aggrediti da un guerriero invisibile al servizio di Lord Quitela, lo scaltro Dio della Distruzione del Quarto Universo. Proprio questo lottatore ha prima eliminato dalla competizione il poliziotto spaziale Katopesla, per poi tentare di fare lo stesso con Vegeta, Gohan e C-18, i quali si sono salvati solo grazie ai propri riflessi e, in alcuni casi, grazie all'aiuto dei compagni.

Mentre i nostri eroi subivano l'offensiva del camaleonte invisibile Gamisaras, il Maestro Muten, seduto sugli spalti destinati ai guerrieri sconfitti durante il Torneo del Potere, si è ricordato di quanto accadde molti anni prima e ha suggerito a Gohan e gli altri di ricoprire il nemico col proprio sangue, al fine di renderlo visibile.

Se ricordate, durante la puntata numero 71 della prima serie di Dragon Ball, il giovane Yamcha si era ritrovato ad affrontare un Uomo Invisibile presso il palazzo dell'indovina Baba, alla quale Goku avrebbe voluto chiedere l'ubicazione dell'ultima Sfera del Drago in possesso di Pilaf. Dal momento che l'amico era in completa balia dell'avversario, l'astuto Crilin, in quell'occasione, scoprì il seno dell'avvenente Bulma affinché il Maestro Muten, alla vista di tale spettacolo, avesse una copiosa espistassi: proprio il suo sangue, attraverso lo stratagemma dell'allievo, inondò l'avversario di Yamcha e lo rese visibile, affinché questi potesse finalmente chiudere la partita con una rapida vittoria.

Quanti di voi, durante l'episodio di ieri, hanno subito pensato a questo divertente esperiente? È curioso che proprio Crilin, invece, non si sia ricordato della sua geniale idea...