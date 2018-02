Dragon Ball Super: Aya Hisakawa doppierà Bulma in tutte le sue future apparizioni

Come suggerito dallo spot pubblicitario emerso in rete nella giornata di ieri, il personaggio didi, in seguito alla tragica scomparsa della propria doppiatrice originale, verrà da questo momento in poi doppiato da

Doppiatrice dal 1988 e cantante giapponese in attività dal 1993, Aya Hisakawa è nata a Kaizuka nel ’68, e ha raggiunto la popolarità interpretando i ruoli di Ami Mizuno/Sailor Mercury nelle molteplici serie di Sailor Moon (ad eccezione di Pretty Guardian Sailor Moon Crystal), Skuld in Oh, mia dea!, Retsu Unohana in Bleach, Priscilla in Claymore, Sonia in Saint Seiya Ω. Recentemente ha anche prestato la propria voce a Cerberus in Cardcaptor Sakura: Clear Card (che potete visionare gratuitamente, e legalmente, sul canale YouTube di Yamato Video).



In seguito alla scomparsa di Hiromi Tsuru, Toei Animation rivelò ai fan che la doppiatrice aveva già registrato le sue successive battute, e infatti un recente comunicato del colosso nipponico rivela che proprio domenica, nel corso della puntata 128 di Dragon Ball Super, potremo udire un’ultima volta l’interprete vocale nel ruolo che l’ha resa famosa in tutto il globo.



In tutte le sue future apparizioni, invece, il personaggio di Bulma presenterà la voce dell'altrettanto talentuosa Aya Hisakawa. Il lascito della Tsuru, di conseguenza, non verrà raccolto da una doppiatrice qualunque, come invece temevano i fan, bensì da un'altra intreprete vocale molto quotata e apprezzata.

E voi siete soddisfatti delle scelte compiute, in questo caso, da Toei Animation?