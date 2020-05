Dragon Ball Super: Banpresto annuncia una nuova linea di Action Figures

Mentre sono ancora in corso i premi Banpresto per Dragon Ball Super, l'azienda giapponese ha annunciato di essere al lavoro su una nuova linea di action figures, che saranno vendute con una modalità molto particolare.

Dal titolo "History of Rivals", la collana permetterà agli appassionati dell'opera nata dalla mente di Akira Toriyama di partecipare all'estrazione di una serie di action figure, acquistando un biglietto venduto al prezzo di 1800 yen. Non c'è un limite al numero dei ticket che è possibile comprare. Tra i premi troviamo delle action figures dedicate ai personaggi di Yamcha, Broly, Goku, disponibile anche in versione Super Saiyan Blue. I fan giapponesi della serie potranno acquistare i biglietti a partire dalla giornata di oggi, 23 maggio, inoltre la persona che comprerà l'ultimo ticket rimasto si aggiudicherà una versione alternativa della statuina dedicata a Yamcha. Tra i premi sono presenti anche delle cartoline dedicate alle scene più famose viste nelle puntate di Dragon Ball.

In calce alla notizia è presente anche un video in cui è possibile vedere in anteprima le action figures create da Banpresto, in attesa di scoprire se arriveranno anche in Italia vi segnaliamo questo interessante filmato che spiega come vengono animate le scene di combattimento in Dragon Ball Super.