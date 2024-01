Dragon Ball Super: Bardack brilla in questo cosplay ispirato al padre di Goku

La serie anime di Dragon Ball Super ha permesso ad alcuni dei personaggi più amati dal pubblico di brillare come non mai e di essere protagonisti di un arco narrativo. Questo è stato il caso di Bardack, il padre del nostro amato Son Goku.

Bardack è stato protagonista di un'avventura straordinaria in Dragon Ball Z Le origini del mito, nella quale ha ottenuto la capacità di vedere nel futuro. Una visione gli rivelò l'atroce destino del suo pianeta natale, minacciato dalla malvagità di Freezer. Nonostante il Saiyan avesse provato in tutti i modi ad avvertire i suoi compagni, le sue parole non vennero ascoltate e il Pianeta Vegeta venne spazzato via dalla furia distruttiva di Freezer. Ammiriamo il padre di Goku nella rivisitazione del cosplayer alanshonen.

In questo cosplay di Bardack di Dragon Ball, l'uomo è ritratto mentre posa per la fotocamera. A differenza degli altri Saiyan, che sono spesso freddi e risoluti, egli si distingue per la sua sete di giustizia e per la sua umanità, caratteristiche che Goku ha ereditato. Soprattutto, prova un'avversione verso le pratiche violente e crudeli dei suoi compagni, dimostrando di avere un animo compassionevole.

La figura di Bardack in Dragon Ball è ancora da definire, specie dopo il cambiamento che subito nel passaggio da DBZ e DBS. Ciò che è certo è che la sua storia svela la cultura dei Saiyan e getta luce sulla distruzione del loro pianeta. Bardack, con il suo coraggio e la sua potenza, si è guadagnato un posto nel cuore dei fan come il valoroso guerriero, che ha lottato contro il destino per proteggere la sua razza.