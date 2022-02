Dragon Ball Super: e se Bardack tornasse in vita? Le bizzarre idee della community

La saga del Sopravvissuto Granolah di Dragon Ball Super ha preso una piega inaspettata, approfondendo sia il passato del Ceruleano con importanti rivelazioni, sia gli Heeter, interessati ad espandere il loro dominio sotto la guida i Elec. Mentre si consuma uno degli scontri più intensi, i fan hanno elaborato un modo stravagante per sconfiggere Gas.

La notte in cui cadde Cereal, a causa dell'invasione dei Saiyan e al terribile genocidio dei ceruleani, Bardack fece una serie di scelte che lo trasformarono in una specie di antieroe. Se non fosse stato per lui infatti né Granolah né Monaito sarebbero sopravvissuti, e in base a quanto narrato dal namecciano stesso ai protagonisti, fu il Saiyan a sconfiggere Gas, il più potente degli Heeter.

Tornando nel presente, Gas ha chiesto al drago Toronbo di diventare il guerriero più potente dell'universo, e ora che Elec lo ha liberato della colonna che limita i loro poteri istintivi, la minaccia rappresentata dall'avversario di Granolah è impressionante. Tuttavia, alternando scene attuali ai ricordi di Gas, i lettori comprendono come l'Heeter abbia paura di Bardack, tornato nella sua mente dopo un attacco di Goku, che somiglia molto al padre.

Questo ha acceso nella community il desiderio di vedere il Saiyan nella serie regolare, magari riportato in vita attraverso le sfere del drago. Molti hanno immaginato una battaglia tra padre e figlio, per consolidare immediatamente il loro rapporto. Per quanto possa sembrare interessante una sequenza del genere, è più plausibile, sebbene rimanga una scelta piuttosto rischiosa e poco credibile da parte di Toriyama e Toyotaro, che Bardack torni per fronteggiare insieme ai protagonisti Gas, rivelando loro il segreto per fermarlo. Voi cosa ne pensate? Ditecelo lasciando un commento.