Dragon Ball Super: Bardak diventa il Cavaliere del Sagittario grazie ad un'illustrazione

Dragon Ball e Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco sono due opere molto diverse nonostante appartengano entrambe alla stessa casa editrice Shueisha. Entrambi i titoli sono stati serializzati sulla stessa rivista, ma a parte questo il capolavoro di Toriyama e quello di Kurumada non hanno molto altro da spartire.

Nonostante le differenze tra le due serie, in molti non sanno che all'interno di Dragon Ball Z apparve anche Sirio il Dragone in un episodio speciale. Spesso però ad omaggiare i due titoli ci pensano i fan attraverso geniali interpretazioni e illustrazioni originali.

L'artista noto come salvamakoto ha infatti realizzato un'illustrazione che reinterpreta Bardak come se fosse un Cavaliere dello Zodiaco, in particolare con addosso le vestigia d'oro del Sagittario. Lo stesso artista, tempo addietro, aveva già tentato un'impresa simile con il figlio di Bardak, Goku, immaginandolo però come il Cavaliere della Bilancia. Ad ogni modo, potete dare un'occhiata all'ultima fatica di salvamakoto in calce alla notizia.

Prima di salutarvi vi ricordiamo che tra le nostre pagine sono disponibili gli spoiler completi di Dragon Ball Super 81.