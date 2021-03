Dragon Ball Super: ecco Bardak Super Saiyan, ma lo stile è quello di Naohiro Shintani

In occasione dell'ultimo film legato al franchise di Dragon Ball Super, TOEI Animation e Akira Toriyama hanno riportato in auge la figura di Bardak, il padre di Goku nonché il saiyan che diede la vita in prima linea per impedire a Freezer di distruggere il Pianeta Vegeta e annientare così l'intera specie.

Bardak è recentemente tornato anche nella nuova saga del manga e chissà che Toyotaro e Toriyama abbiano intenzione di riproporre un flashback sul suo passato, magari in merito ad un ricordo di Granolah. Ad ogni modo, con il film dedicato a Dragon Ball Super: Broly lo staff ha voluto cambiare la sua personalità per accentuare quelle caratteristiche che fanno di lui un padre e che lo storico episodio speciale aveva invece tralasciato.

Allo stesso modo, un artista, un certo MohaSetif, ha tentato di riscrivere la storia immaginando Bardak raggiungere lo stadio di Super Saiyan durante le fasi finali del confronto con Freezer, in particolare nell'istante di lanciare un attacco energetico contro il nemico. L'illustrazione in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, ritrae così il noto eroe con lo stile di Naohiro Shintani pronto a fronteggiare la minaccia dell'Imperatore del Male ancora una volta.

E voi, invece, avreste voluto vedere Bardak raggiungere realmente questa forma? Fatecelo sapere con un commento qua sotto. Prima di salutarvi, a tal proposito, vi rimandiamo al nostro breve speciale che spiega se Bardak Super Saiyan sia canonico o meno.