Dragon Ball Super: in che modo Bardock potrebbe tornare nella serie?

Nel capitolo 80 di Dragon Ball Super abbiamo visto Gas, il guerriero più forte dell'universo, spaventarsi a morte alla vista ravvicinata di Goku per poi fuggire. Il motivo della ritirata dell'Heeter è un suo ricordo di Bardock, che in passato ha combattuto con il criminale lasciandolo traumatizzato per sempre.

Il padre di Goku combatté con Gas su Cereal molto tempo addietro, quando Freezer incaricò il Saiyan e la banda di criminali di distruggere il pianeta. Bardock, però, decise di salvare un bambino ceruleano (che poi si scoprirà essere Granolah), finendo così per scontrarsi con Gas e gli altri alleati di Freezer.

Molto probabilmente, in quell'occasione Bardock sconfisse Gas, cosa che segnerà l'Heeter per sempre. Viste le difficoltà dei protagonisti a tener testa al nuovo nemico e il passato di Cereal ancora da svelare, i tempi sembrerebbero essere maturi per il ritorno di Bardock in Dragon Ball Super. In quale modo, però, il Saiyan potrebbe fare la sua comparsa nella storia?

La risposta è abbastanza ovvia: attraverso l'utilizzo delle Sfere del Drago. Resuscitando Bardock, potrebbe venire a galla il segreto del trauma di Gas, decisivo per capire il punto debole dell'Heeter e avvantaggiare Granolah nello scontro. Senza contare che nessuno conosce la vera forza di Bardock, che in Dragon Ball Super potrebbe essere finalmente rivelata.

Il padre di Goku potrebbe rivelarsi, quindi, un valido alleato per Granolah. Al momento non ci è dato sapere se un ritorno di Bardock sia nei piani del maestro Akira Toriyama, ma la tavola sembra ben apparecchiata, e i fan non vedono l'ora di fare una scorpacciata di combattimenti con uno dei guerrieri più amati come protagonista.