Dragon Ball Super: è bastato l'allenamento di Yardrat a Vegeta per superare Goku?

Vegeta, fin dalla sua prima apparizione, ha sempre orgogliosamente vantato il suo sangue saiyan e soprattutto la sua regalità. Perciò non è mai riuscito a sopportare che Kakaroth fosse migliore di lui, sentimento che è diventato sempre più forte e che si è manifestato anche in Dragon Ball Super. Il capitolo 55 potrebbe aver ribaltato le carte.

Mentre Goku è alle prese con la natura angelica di Merus, Vegeta è ancora su Yardrat. Gran parte del capitolo 55 di Dragon Ball Super è dedicata proprio a lui, col principe dei saiyan alle prese con un allenamento per controllare il proprio spirito. Mentre si allena con gli abitanti del posto, le forze di Moro attraccano sul pianeta, volenterose di portare distruzione e genocidi.

Vegeta si prepara a combattere, ma riceve strani avvertimenti da Pibara, capo degli abitanti di Yardrat. La motivazione non tarda a palesarsi: lo spirito di Vegeta si è talmente allineato al potere fisico che adesso il principe dei saiyan ha aumentato enormemente la sua forza, tanto da non riuscire a controllarla. La piccola onda energetica che aveva pensato di creare si fa all'improvviso enorme e colpisce in pieno il nemico e tutta la città circostante, per fortuna disabitata.

Nel combattimento che segue, Vegeta si renderà ancora più conto del nuovo potere ottenuto da questo allenamento, che gli consente di tenere testa con estrema facilità ai nemici. Pibara spiega che Vegeta potrebbe aver raggiunto un livello molto alto ed è riuscito a farlo in molto meno tempo di quello che fu necessario a Goku durante la saga di Dragon Ball Z. Col poco tempo che rimane, Vegeta decide di imparare non più il teletrasporto, ma una tecnica che possa effettivamente permettergli di tenere testa all'attuale nemico di Dragon Ball Super.

Con queste nuove capacità, Vegeta potrebbe essere riuscito finalmente a superare il suo rivale di sempre, anche se quest'ultimo potrebbe nuovamente raggiungere vette elevate con l'Ultra Istinto.