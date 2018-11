Dragon Ball Super: la battaglia finale contro Jiren, nel manga, è stata molto diversa!

Il Torneo della Potenza, infine, è giunto a conclusione anche nel manga di Dragon Ball Super. Andiamo a vedere come si è svolta la battaglia finale tra i protagonisti e Jiren: ancora una volta, lo scontro ha evidenziato alcune differenze sostanziali rispetto all'anime.

Le prime pagine del capitolo 42 di Dragon Ball Super, infatti, hanno mostrato la sconfitta di Jiren e il finale del Torneo della Potenza. Per l'occasione, Toyotaro ha optato per una sostanziale modifica nella battaglia finale: l'offensiva principale per sconfiggere il Pride Trooper è stata guidata da Goku e Vegeta - e non da Goku, Freezer e C-17 come nell'episodio 131 dell'anime.

Dopo alcuni attacchi combinati, che hanno messo alle strette il campione dell'Universo 11 rovinandogli finanche gli abiti, Jiren ha infine scagliato Vegeta fuori dal ring con un solo colpo, lasciando Goku da solo contro il suo avversario. Inaspettatamente, però, il guerriero viene colpito da una sfera di energia oscura: è Freezer, che dopo aver colpito il nemico si scaglia a tutta velocità contro dl lui mentre Goku lo blocca con una presa.

In questo modo il colpo di Freezer scaraventa il tiranno, Goku e Jiren fuori dall'arena. Sembra che non sia rimasto nessuno sul terreno di scontro, e invece no: dalle macerie emerge C-17, sopravvissuto all'autodistruzione che aveva tentato di annientare il Grigio. Il cyborg diventa così il vincitore del Torneo della Potenza.

L'epilogo della competizione, in fondo, è avvenuto esattamente come nell'anime: dopo l'eliminazione di Vegeta, la vittoria è avvenuta per mano dell'operazione congiunta di Goku, Freezer e C-17. Nel manga, tuttavia, accade tutto molto più in fretta e gli attori in gioco non hanno il tempo di organizzare l'offensiva come avvenuto nella serie TV.

Cosa ne pensate di questo risvolto? Avreste preferito un finale diverso?