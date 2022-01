Dragon Ball Super: la battaglia tra i più forti dell'universo scuote Cereal

Dopo essere andato alla ricerca dell’ultimo Senzu, come suggeritogli da Kakarot, Vegeta affida il destino di Cereal nelle mani di Granolah. In Dragon Ball Super capitolo 79 è battaglia tra i due più combattenti più potenti dell’Universo 7. Chi, tra Gas e il vendicatore Cerealiano, si aggiudicherà il titolo di più forte tra i più forti?

Quando Maki e Oil si accorgono dell’assenza di Vegeta, si scagliano contro Monaito per interrogarlo. Il Namecciano, senza più il timore che lo opprimeva in passato, afferma di non saperne nulla, e si prepara a subire le conseguenze di questa sfida. Quando Oil lo sta per colpire, però, improvvisamente sul campo di battaglia torna Granolah, nel pieno delle forze dopo aver ingurgitato il Senzu donatogli dal suo vecchio nemico.

Salvando colui che lo ha cresciuto come un padre, l’ultimo Cerealiano mette al tappeto i due Heeters. A quel punto, mentre Gas si accorge tempestivamente dell’accaduto, Monaito affida nuovamente Oatmeel al suo caro amico. Con il supporto di Oatmeel, Granolah sprigiona tutta la sua energia, modificando il colore dell’occhio sinistro.

Sbarazzandosi dell’esausto Goku, Gas comincia lo scontro che eleggerà il più forte dell’universo. Sfruttando le sue armi fatte di Ki, l’Heeter prova in tutti i modi a sconfiggere il suo avversario, esattamente come aveva fatto in precedenza. Granolah, però, questa volta non si fa cogliere di sorpresa, e risponde colpo su colpo mentre i Saiyan lo osservano esterrefatti.

Granolah riesce quindi a colpire, per la prima volta, Gas, che continua a battersi unicamente sfruttando le sue armi di Ki. È Maki a spiegare il perché: il suo compagno intende sconfiggere il rivale utilizzando unicamente le sue legittime abilità. Gas, dunque, non sta ancora utilizzando il potere donatogli da drago Toronbo.

Ancora sotto lo sguardo attento di Goku e Vegeta, lo scontro prosegue a suon di arti marziali. Granolah è apparentemente in vantaggio, ma riuscirà davvero a sconfiggere il più forte dell’universo e a riprendersi quel titolo?

