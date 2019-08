Dragon Ball Super: una battuta del manga ha sorpreso i fan

Come avete potuto leggere nell'ultimo capitolo di Dragon Ball Super, siamo entrati in una fase molto importante dell'opera scritta e disegnata dal successore scelto da Akira Toriyama. Nonostante la situazione, la serie non ha perso il suo classico humour e questa volta il protagonista è Jaco.

Abbiamo visto che il Re Galattico ha dovuto accogliere la Pattuglia Galattica dopo aver appena finito di fare un bagno. L'imbarazzo generale è stato risolto quando il sovrano ha indossato la sua corona, risollevando così l'umore di tutti i presenti. Tranne Goku che stupito ammette ai suoi interlocutori che non è cambiato molto, essendo il Re Galattico sempre senza vestiti. La risposta di Jaco ha sorpreso il Saiyan più famoso del mondo e anche i lettori del manga di Toyotaro, dopo aver confermato che avendo una corona indosso il monarca non è nudo, indicando il basso ventre afferma: "Fammi indovinare, pensavi che io stessi indossando dei pantaloni per tutto questo tempo?". Goku colto alla sprovvista non riesce proprio a rispondere.

Come vedete anche nelle situazioni più disperate la serie non abbandona il suo umorismo che si porta dietro sin dal primo volume disegnato da Akira Toriyama. Se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di leggere il nostro speciale su Dragon Ball Super 8.