Dragon Ball Super: Beerus diventa una dea in questo nuovo cosplay

Beerus è stato un personaggio davvero fondamentale negli ultimi anni di Dragon Ball. La nuova aggiunta nell'universo creato da Akira Toriyama infatti ha sconvolto notevolmente gli equilibri, creando nuovi poteri e livelli di potenza, oltre che a trame e sotto trame che hanno dato vita all'anime e al manga di Dragon Ball Super.

La divinità della distruzione di Dragon Ball Super, che richiama fisicamente a un gatto con indumenti egiziani, è stato il protagonista di un nuovo cosplay. Tuttavia, la cosplayer ha deciso di reinterpretare Beerus al femminile.

Possiamo dare uno sguardo a questa versione sulla pagina Instagram di MsValentine2552, la cosplayer che ha deciso di portare il personaggio di Dragon Ball Super a sesso invertito. In calce possiamo vederla mentre indossa i tipici abiti di Beerus, ma in questo caso il personaggio ha dei capelli blu sotto le lunghe orecchie da gatto di colore viola.

La foto è stata accompagnata dalla didascalia "Hakai! Grazie ad Astrogaming per la foto". L'unica cosa che manca probabilmente è la pelle violacea, lasciando un aspetto più umano per Beerus. Cosa ne pensate di questo nuovo cosplay a tema Dragon Ball Super?

Il personaggio potrebbe tornare anche in una futura stagione 2 di Dragon Ball Super, magari affrontando con tutta la sua forza i protagonisti Goku e Vegeta per scoprire chi è il più forte. Il personaggio è stato anche usato per creare una versione di sneakers Nike personalizzate.